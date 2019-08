Jena (dpa/th) - Das tropische Usutu-Virus wird Experten zufolge in diesem Jahr vermutlich zu einem noch stärkeren Amselsterben führen als 2018. In Thüringen seien bislang 38 tote und 15 kranke Vögel mit Virusverdacht gemeldet worden, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen am Montag in Jena mit. 2018 sei das Virus bei sechs Amseln im Labor nachgewiesen worden. "Es scheint als breite sich das Virus auch bei uns aus", erklärte Klaus Leider vom Nabu Thüringen.