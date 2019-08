Immenhausen (dpa/lhe) - Weil er so "possierlich dreinblickte", ist ein tierischer Einbrecher in Immenhausen (Landkreis Kassel) einer Strafanzeige entgangen. Die Beamten ertappten den Waschbär am Dienstagmorgen auf frischer Tat, als er gerade die Büroräume einer Autowerkstatt verwüstete, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte ein Autofahrer die Polizei benachrichtigt, weil er am frühen Morgen Licht in der Autowerkstatt brennen sah und einen Einbruch vermutete.