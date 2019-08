Landesweiter Schafmarkt in Husum startet am Mittwoch

Husum (dpa/lno) – In Husum startet am Mittwoch der traditionelle Schaf-und Bockmarkt. Bis Sonnabend werden in den Messehallen Schafe prämiert und anschließend versteigert. Der Schafmarkt in Schleswig-Holstein gilt nach Angaben der Organisatoren bundesweit als größter Viehmarkt seiner Art. Er lockt jedes Jahr zahlreiche Schafhalter und Züchter aus ganz Deutschland an die Nordsee.