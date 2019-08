Ludwigshafen (dpa) - Trauerreden und Zeremonien für tote Haustiere: Was viele überrascht, ist für Jasmin Wagenblaß nichts Besonderes. "Die Trauer, die den Tierbesitzer umgibt, unterscheidet sich nicht von den Gefühlen für einen geliebten gestorbenen Menschen", sagt die gebürtige Heidelbergerin, die in der Pfalz und in Nordbaden Trauerreden auf gestorbene Haustiere anbietet.