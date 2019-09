Artikel per E-Mail versenden

Hanau (dpa/lhe) - Zwei Tage lang ist in Hanau ein Auto zum Hühnerstall umfunktioniert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat eine 52-Jährige dort ihren Hahn untergebracht. Ein Anwohner hatte das parkende Auto mit dem Tier darin gesichtet und die Beamten darauf aufmerksam gemacht. Die Besitzerin gab an, das Auto auf der Suche nach einer geeigneten Bleibe für ihren Hahn als Ersatz-Hühnerstall gebraucht zu haben. Der Polizei sagte sie, dass sie diesen mehrmals täglich "ausgeführt" hätte. Die Frau suche nun eine artgerechte Unterkunft für das Tier.