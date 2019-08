Hamburg (dpa/lno) - Immer mehr Hamburger halten sich ein oder mehrere Bienenvölker. Die Zahl der beim Imkerverband Hamburg registrierten Imker ist seit 2008 von etwa 330 auf rund 1000 gestiegen, wie die Vereinsvorsitzende Edda Gebel der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Sie betreuen rund 5500 Völker. Unter den Neulingen seien besonders viele Frauen.

Artikel per E-Mail versenden

Der Aufschwung der Imkerei in Hamburg sei zwar sehr erfreulich, er habe allerdings auch negative Seiten, sagte Gebel. So wüssten viele Jungimker nicht ausreichend über die Arbeit mit den Bienen Bescheid. "Viele denken, sie brauchen keine Schulung oder dass ein Youtube-Video reicht." Gebel plädiert dafür, dass junge Imker länger an die Hand genommen und von erfahrenen Vereinsmitgliedern durch ein oder zwei Bienenjahre begleitet werden.

Die Erntezahlen im ersten Halbjahr können sich im bundesweiten Vergleich durchaus sehen lassen. So haben die Hamburger Imker pro Bienenvolk dem Fachzentrum für Bienen und Imkerei zufolge durchschnittlich 16,3 Kilogramm Honig pro Volk aus den Waben geschleudert. Der bundesweite Ertrag lag für die Frühtrachternte bei 15,1 Kilogramm pro Volk.