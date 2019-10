Hamburg (dpa/lno) - Dank der warmen und weitgehend warmen Sommer 2018 und 2019 hat sich der Bestand an Wühlmäusen in Hamburg enorm erhöht. Der Grund dafür ist der Hamburger Umweltbehörde zufolge das deshalb ausgezeichnete Nahrungsangebot für die Nager. "Eicheln, Buchen, Kastanien, Haselbäume und Fichten tragen reiche Mast. Damit zusammen hängt eine geradezu explosionsartige Vermehrung in diesem Fall der Wühlmäuse", sagte Behördensprecher Björn Marzahn auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das locke auch Räuber wie Milan, Weihe, Adler oder Fressfeinde wie Störche in die städtischen Bereiche.

So haben Experten der Behörde in diesem Jahr 28 Storchenpaare mit 67 Jungtieren in Hamburg gezählt. "So viel wie seit Jahren nicht." Außerdem seien eine Kornweihe, bis zu 23 Rotmilane, fünf Schwarzmilane und einzelne Merline beobachtet worden.

Doch der hohe Wühlmausbestand hat auch negative Folgen: Sie geht an den Deichen nicht spurlos vorüber. So habe es an den Hochwasserschutzanlagen mehr Schäden durch die Nager gegeben als im Vorjahr.