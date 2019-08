Hamburg (dpa/lno) - Das Leopardenweibchen Mor ist im Hamburger Tierpark an Nierenversagen gestorben. Wie Hagenbeck am Montag mitteilte, starb das Tier bereits Mitte Juni an einer chronischen Nierenerkrankung im Alter von nur sieben Jahren. Die Leopardin sei bereits seit vergangenem Jahr in ärztlicher Behandlung gewesen und habe regelmäßige Untersuchungen und spezielles Futter erhalten.