Halle (dpa/sa) - Der Bergzoo in Halle verzeichnet einen Besucherrekord. Noch vor Jahresende hat Direktor Dennis Müller den 500 000. Gast in diesem Jahr begrüßt. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, überreichte er am Donnerstagnachmittag der jungen Hallenserin am Haupteingang einen Blumenstrauß und einen Gutschein für eine Jahreskarte. Zum Vergleich: 2018 kamen 472 000 und 2017 rund 430 000 Besucher.

Müller zufolge war im dem 2016 verabschiedeten Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" eine Besucherzahl von 500 000 eigentlich erst für das im Jahr 2031 nach Abschluss aller Investitionen für realistisch erachtet worden. Dieses Ziel sei nun zwölf Jahre früher erreicht. Der Bergzoo ist nach seinen Worten auf bestem Wege, seine bis 2012 durchschnittlich erreichte Besucherzahl von 260 000 bis Jahresende 2019 zu verdoppeln.