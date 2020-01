Halle (dpa/sa) - Mehr als 300 teils metergroße Figuren aus filigranen Metallgestellen, Stoffen und Glühbirnen sollen in den kommenden Wochen den Bergzoo Halle nachts zum Leuchten bringen. Die neue Ausstellung unter dem Motto "Mythen, Märchen & Legenden" eröffnet am 24. Januar, wie ein Zoosprecher am Freitag sagte. Bis zum Start der sogenannten magischen Lichterwelten müssten noch etliche Kabel verlegt, Dekorationen angebracht und Figuren aufgebaut werden. Mehr als 15 000 Glühbirnen sollen am Ende die Lichtinstallationen zum Leuchten bringen, hieß es.

Die Schau ist bereits zum dritten Mal im Bergzoo Halle zu sehen. Künstler aus China stellten die Figuren in monatelanger Handarbeit für die neue Ausstellung her, wie der Zoo mitteilte. In diesem Jahr sollen die Figuren vor allem europäische und einige amerikanische Märchen und Mythen nachstellen. Zu den Hinguckern sollen Szenen aus der Tafelrunde des König Artus, des Fliegenden Holländers, der Geschichte von Moby-Dick oder aus King Kong zählen. Im vergangenen Jahr zogen die Lichtschau rund 140 000 Gäste an.