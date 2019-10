Friedberg (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin hat auf der vielbefahrenen Autobahn 5 in Mittelhessen einen freilaufenden Welpen eingefangen - und so dem kleinen Hund möglicherweise das Leben gerettet. Das Tierbaby war der Frau am Montagnachmittag an der Anschlussstelle Grünberg (Landkreis Gießen) vor den Wagen gelaufen, wie die Polizei in Friedberg am Dienstag mitteilte. Unverletzt wurde der kleine Vierbeiner in ein Tierheim gebracht. Am Dienstag meldete sich die Besitzerin des Hundes bei der Polizei. Der wuselige Australian Shepherd war bei einem Spaziergang ausgebüxt.