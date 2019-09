Großefehn (dpa/lni) - Die Feuerwehr hat eine Eule aus einem Kamin im Kreis Aurich befreit. Nach Angaben eines Sprechers gelangte die Eule wohl über den Schornstein in den Abzugsschacht und so in den Kamin. Der Vogel saß hinter einer Glastür im Brennraum und konnte nach kurzer Zeit von den Einsatzkräften befreit werden. Anwohner des Hauses hatten das Tier am Samstagnachmittag entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Eule blieb unverletzt.