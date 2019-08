Gießen (dpa/lhe) - Mit dem Klimawandel wird ein faszinierendes Insekt in Hessen zunehmend heimisch: Die Europäische Gottesanbeterin, die eigentlich gerne in der Mittelmeerregion lebt. Die Art habe sich aufgrund der Wärme und Trockenheit der vergangenen Jahre eigenständig auf den Weg in den Norden gemacht, sagte Niklas Krummel vom hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Gießen. "Aktuell gibt es nun für Hessen so viele Nachweise wie noch nie innerhalb eines Jahres."