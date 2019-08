Wien (dpa) - Der weltweit bedrohte Kaiseradler hat sich in Österreich wieder mit einigen Exemplaren etabliert. Die Vogelschutzorganisation Birdlife zählte in diesem Frühjahr die Rekordzahl von 22 Brutpaaren, allerdings mit geringer Zahl an Nachwuchs. Nur 29 Jungvögel seien geschlüpft, teilte die Organisation am Mittwoch mit. "Wahrscheinlich ist die feucht-kalte Witterung im Mai dafür verantwortlich, dass nicht mehr Jungvögel schlüpften und bis zum Ausfliegen überlebten", erklärt Matthias Schmidt, Greifvogelexperte von Birdlife Österreich.