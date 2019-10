Freren (dpa/lni) - Ein eigensinniges Pferd hat seine Besitzerin im emsländischen Freren in eine gefährliche Lage gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die 52 Jahre alte Frau beim Versuch, das Tier auf ihrem Grundstück in einen Pferdeanhänger zu führen, auf die Straße gezogen. Dabei wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Wegen ihrer Verletzungen kam sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Warum das Pferd durchging, war zunächst nicht bekannt.