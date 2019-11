Finkenbach-Gersweiler (dpa/lrs) - Erneut haben Unbekannte im Donnersbergkreis Schafe illegal geschlachtet. Ein Spaziergänger fand in einem Wald bei Finkenbach-Gersweiler einen Schafkadaver, wie die Polizei in Rockenhausen am Sonntag mitteilte. Polizisten entdeckten dort noch einen zweiten Kadaver. Die beiden Schafe mit schwarzem Fell waren laut Polizei augenscheinlich fachgerecht geschlachtet worden.

Schon Mitte November waren bei Imsbach zwei von einem Züchter gestohlene Schafe geschlachtet aufgefunden worden. Ob auch die beiden nun bei Finkenbach-Gersweiler entdeckten toten Schafe gestohlen worden waren, muss laut einem Polizeisprecher noch ermittelt werden.