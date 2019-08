Erfurt (dpa/th) - Jäger haben zuletzt deutlich weniger Wildschweine in Thüringen erlegt. Zwischen April 2018 und März 2019 wurden rund 29 500 Wildschweinen getötet, wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Das waren deutlich weniger als in der vorherigen Jagdsaison, in der es mit knapp 42 000 erlegten Wildschweinen dem Ministerium zufolge ein Rekordjahr gab.