Erfurt (dpa/th) - Der Trend zum Familienhund ist in Thüringen ungebrochen. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 152 500 bellende Vierbeiner gehalten, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der Hunde, die bei den Behörden wegen der Hundesteuer gemeldet werden müssen, um rund 20 000. Allerdings hat sich der rasante Zuwachs etwas abgeflacht. Zwischen 2017 und 2018 erhöhte sich ihre Zahl nur noch um gut 1000, so das Innenministerium. Zum Welttag des Hundes an diesem Donnerstag wurde daran erinnert, dass Hunde seit Jahrhunderten treue Begleiter des Menschen sind.