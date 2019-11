Sondershausen/Erfurt (dpa/th) - In der Hainleite in Nordthüringen sind zwei Wochenstuben von Mopsfledermäusen entdeckt worden. Der Fund der Behausungen, in der Muttertiere ihren Nachwuchs aufziehen, ist Teil einer länderübergreifenden Untersuchung zum Lebensraum der Tiere, wie die Stiftung Fledermaus am Mittwoch mitteilte. Dafür wurden die Mopsfledermäuse gefangen und mit Sendern ausgestattet, um sie orten und zählen zu können. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen genutzt werden, um den Schutz der bedrohten Art bei Forstarbeiten zu verbessern.

Die Hainleite ist laut Stiftung nicht das einzige Gebiet in Thüringen, in denen Mopsfledermäuse vorkommen. Die kleinen Segler leben auch in Ost- und Mittelthüringen und im Süden des Freistaates. Derzeit bereiten sie sich auf ihren Winterschlaf vor. Sie bevorzugen Quartiere im Wald oder in Waldnähe, meist in Spalten von Häusern und Bäumen.

Durch den Verlust an Quartieren in den 1950er bis 1970er Jahren ist der Bestand drastisch zurückgegangen, zudem hat laut Stiftung der zunehmende Einsatz chemischer Insektenvernichter in der Landwirtschaft ihr Nahrungsangebot eingeschränkt.

In Thüringen leben etwa 20 Fledermausarten. An dem Forschungsprojekt zur Mopsfledermaus, die ihren Namen ihrer platten Nase verdankt, sind auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen beteiligt. Es läuft seit Ende 2018 und noch bis Ende 2024 und wird mit insgesamt 5,4 Millionen Euro von den beteiligten Ländern und dem Bund finanziert.