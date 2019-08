Dresden (dpa/sn) - Erstmals ist ein Goldschakal in Sachsen nachgewiesen worden. Das Raubtier war am 30. März dieses Jahres auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz im Landkreis Görlitz in eine Fotofalle getappt, wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Freitag mitteilte. Dass es sich bei dem Tier um einen Goldschakal handelt, habe das Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland (LUPUS) offiziell bestätigt. Vergleichsaufnahmen vom gleichen Kamerastandort hätten belegt, dass das fotografierte Tier größer als ein Rotfuchs und kleiner als ein Wolf gewesen sei.