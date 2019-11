Dresden (dpa/sn) - Ein Wolf hat zwei Schafe in der Dresdner Heide gerissen. Das bestätigte Vanessa Ludwig von der Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bereits am Montag waren die toten Schafe begutachtet worden. Es sei davon auszugehen, dass sie schon vor Montag gerissen wurden, so Ludwig. Zuvor berichteten "Sächsische Zeitung" und der MDR von dem Vorfall.