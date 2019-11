Drei Wildkatzenbabys laufen in Luchs-Foto-Falle

Lutter (dpa) – Im Harz ist durch Zufall ein besonderes Tier-Foto entstanden: Eine automatische Wildkamera, die eigentlich Informationen über Luchse sammeln soll, hat eine Wildkatze mit drei Jungtieren abgelichtet. Der Schnappschuss sei in der Nähe von Lutter gelungen, teilte der Landkreis Goslar am Dienstag mit. "Derartige Aufnahmen sind sehr selten", sagte der Luchs-Experte des Nationalparks Harz, Ole Anders. Wildkatzen brächten zwar öfter drei oder auch vier Junge zur Welt. Dass eine so große Familie von einer Wildkamera erfasst werde, sei aber die absolute Ausnahme.

Der Landkreis Goslar und der Nationalpark Harz haben nach Angaben eines Kreissprechers beschlossen, gemeinsam Informationen über das Vorkommen von Luchsen im nördlichen Harzvorland zu sammeln. Dazu wurden in mehreren größeren Waldgebieten in Abstimmung mit den Landesforsten insgesamt zehn Wildkameras installiert.