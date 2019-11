Dillingen (dpa/lby) - Die schwäbische Polizei hat sich auf Bullenjagd begeben. Weil ein rund 500 Kilo schweres Tier einem Landwirt in Dillingen an der Donau entlaufen war, rückten mehrere Streifenwagen aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch ein Helikopter sei angefordert worden - habe jedoch wegen des dichten Nebels in der Region am Mittwochmorgen nicht starten können, sagte eine Sprecherin. Schließlich habe der Bauernsohn den Bullen gefunden und nach Hause gebracht. Umsonst war der Einsatz nach Lesart der Polizei dennoch nicht: "Wir sind ja froh, wenn nichts passiert", so die Sprecherin.