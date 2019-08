Darmstadt/Gießen (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Tierversuche in Hessen um knapp 30 000 im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Das teilten die zuständigen Regierungspräsidien mit. Hatten die Behörden für das Jahr 2017 noch 266 979 Versuche an Tieren gemeldet, so waren es für das vergangene Jahr 294 994. Dabei stieg die Zahl der Tierversuche im Bereich des Regierungspräsidiums Darmstadt um 33 683 an, während sie im Bereich des RP Gießen um 5668 zurückging. Das Regierungspräsidium Kassel meldete nur eine minimale Zahl von Tierversuchen.