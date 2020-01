Büdingen (dpa/lhe) - Ungewöhnliche Klagelaute in einem Mehrfamilienhaus haben die Polizei im Wetteraukreis auf den Plan gerufen. Eine Bewohnerin des Hauses im Zentrum Büdingens vernahm ein deutliches "Mäh" in der Nachbarwohnung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem Hausflur vernahmen auch die alarmierten Polizisten ein deutliches "Mäh". Schnell habe sich aufgeklärt, dass kein Grund zur Sorge bestand. Die inzwischen zurückgekehrte Wohnungsinhaberin erklärte, dass sie ein von der Schafsmutter verlassenes Lämmchen vorübergehend mit der Flasche großziehe. Weil Ersatz-Mama und das auf den Namen "Pünktchen" getaufte Lamm wohlauf waren, konnten die Beamten beruhigt wieder abziehen.