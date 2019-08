Pferd stürzt in Graben und steckt bis zum Hals im Schlamm

Bremerhaven (dpa/lni) - Mit Hilfe eines Traktors ist ein Pferd in Bremerhaven gerettet worden, das bis zum Hals im Schlamm versunken war. Das Tier war am Montag in einen Graben gerutscht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien, wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte. Die Besitzerin alarmierte die Feuerwehr, einen Tierarzt sowie einen Bekannten mit einem Traktor. "Der Rücken des Pferdes habe nur noch leicht aus dem Matsch herausgeschaut", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Acht Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Pferd blieb unverletzt.