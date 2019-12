Bremerhaven (dpa/lni) - Der doppelte Eisbär-Nachwuchs im Bremerhavener Zoo am Meer ist putzmunter. Die beiden kleinen Eisbären brächten inzwischen rund ein Kilo auf die Waage, sagte Zoo-Direktorin Heike Kück am Freitag. "Sie sehen sehr gut genährt aus. Sie entwickeln sich prächtig." Eisbärin Valeska hatte am 8. Dezember Zwillinge zur Welt gebracht.

Die Jungtiere sind für Besucher noch nicht zu sehen. Auch die Zoo-Beschäftigten können Mutter und Nachwuchs nur über Videokameras überwachen. Die Zwillinge leben bis Frühjahr 2020 mit ihrer Mutter in einer Wurfhöhle. "Silvester wird es kritisch", sagte Kück. Feuerwerk und Böller könnten Valeska nervös machen. "Es kann sein, dass sie sich erschreckt, aufspringt und eines der Jungtiere mit einer ungeschickten Bewegung tottritt." Valeska wiege 300 Kilogramm und die Wurfhöhle sei eng.

Kück bat deshalb, in der Nähe des Zoos keine Feuerwerkskörper steigen zu lassen. Vorsichtshalber sei Valeskas Stallung zwar mit einem Schallschutz versehen worden. Außerdem werde vom Silvestertag bis zum Neujahrstag Musik in der Nähe der Wurfhöhle abgespielt. Diese sorge dafür, dass die Knallgeräusche um Mitternacht nicht aus der Stille heraus kämen. Dennoch bestehe die Gefahr, dass die Jungtiere Silvester nicht überlebten.