Bremerhaven (dpa/lni) - Ob Skorpione, Moorlemminge oder Clownfische: Das Klimahaus in Bremerhaven verschafft sich in diesen Tagen einen Überblick über seinen aktuellen Tierbestand. Am Freitag kamen Europäische Sumpfschildkröten, Afrikanische Weißbauchigel sowie eine Königspython auf die Waage. "Dabei schauen wir bei den Schlangen auch, ob mit den Schuppen alles in Ordnung ist. Wenn sie sich schlecht häuten, kann das eine Mangelerscheinung sein", sagte Zootierpflegerin Lina Arnskötter. Im Klimahaus leben insgesamt 250 Tierarten vom Flohkrebs bis zum Stumpfkrokodil. Sie müssen regelmäßig bei einer Tierinventur gemessen, gewogen und gezählt werden.