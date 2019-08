Berlin (dpa/bb) - Zum Mopstreffen in der Hauptstadt werden in diesem Jahr Hunde aus ganz Deutschland, Dänemark und der Schweiz erwartet. Bislang seien rund 240 Tiere angemeldet, wie Organisator Thomas Zupan der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Treffen am 31. August (ab 13.00 Uhr) werde wohl das letzte sein. Wegen des hohen Aufwands werde er nach zehn Jahren nicht weitermachen, so der Mops-Liebhaber, der mit seiner Frau derzeit elf Möpse zu Hause hält.