Seit 1. Januar gilt in ganz Berlin die allgemeine Leinenpflicht für Hunde in der Öffentlichkeit. So sieht es eine Rechtsverordnung vor - auf der Grundlage des Berliner Hundegesetzes, das seit 22. Juli 2016 gilt. Die meisten Hunde sind davon aber ausgenommen, wenn sie vor Inkrafttreten des Gesetzes gehalten wurden. Schätzungen zufolge sollen rund 80 Prozent der rund 108 700 angemeldeten Hunde in diese Kategorie der Bestandshunde fallen.

Wer seinen Hund trotz Gesetz freien Auslauf gewähren möchte, kann eine Sachkundeprüfung ablegen, die auch Hundeführerschein genannt wird. Mit diesem Schein darf der Hund auf unbelebten Straßen und Plätzen oder Brachflächen frei laufen. In Parks müssen Hunde hingegen immer angeleint sein. Seit Jahresbeginn wurden 145 dieser Führerscheine (Stichtag 31. Juli) ausgestellt.