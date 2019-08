Berlin (dpa/bb) - Kann sich auch Berlin bald über Panda-Nachwuchs freuen? Der Hauptstadt-Zoo will am Mittwoch über die mögliche Trächtigkeit von Pandaweibchen Meng Meng (6) informieren. Vorgestellt würden erste Ergebnisse der regelmäßigen Ultraschall- und Hormonuntersuchungen, teilte der Zoo am Montag mit.