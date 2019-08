Berlin (dpa/bb) - Das Mopstreffen in Berlin wird in diesem Jahr eine Abschiedsparty. Nach zehn Jahren sei Schluss, er könne das große "Mopssportereignis" wegen des großen Aufwands nicht mehr weiter organisieren, sagte Veranstaltungssprecher Thomas Zupan am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Wie es weitergeht, steht in den Sternen", so der 61-Jährige.