Bad Frankenhausen (dpa/th) - Eine etwa ein Meter lange Königspython hat in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Passantin hatte das Tier am Montag am Rande der Stadt in einer Kiste entdeckt und die Polizei verständigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr sicherte die Kiste und brachte die Schlange in eine Reptilienauffangstation. Bei einer Königspython handelt es sich um eine Würgeschlange, die nicht giftig ist.