20. Oktober 2018, 00:00 Uhr Thema der Woche Überholspur

Bei der Landtagswahl in Bayern hat die grüne Partei mehr Stimmen geholt als je zuvor. Fast jeder Fünfte hat sie gewählt. Woran liegt der plötzliche Erfolg?

Von Georg Cadeggianini

Sie reißen die Arme nach oben, brüllen und hüpfen im grün-glitzernden Konfettiregen: Punkt 18 Uhr am Sonntag gab es die ersten Zahlen, wie viele Menschen sich für welche Partei in Bayern entschieden haben. Richtig Jubel kam nur bei einer Partei auf: den Grünen. Doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren haben sie gewählt. Insgesamt 17,5 Prozent, fast jeder Fünfte also. Was macht die Grünen so erfolgreich?

Zuerst ist da das Thema, für das sie wie keine andere Partei stehen: Vor fast 40 Jahren wurden sie als Umweltschutzpartei gegründet. Ein Thema, das vielen Menschen lange nicht so wichtig war. Seit ein paar Jahren kommt man daran aber nicht mehr vorbei. Beim Supersommer denken wir auch an Klimawandel, beim Tanken an Fahrverbote, beim Einkaufen an Plastikmüll.

Aber längst sind die Grünen mehr als nur eine Umweltschutzpartei: Wie kann es gerechter werden im Leben zwischen Frauen und Männern? Was wäre an einem stärkeren Europa gut? Wie können Geflüchtete Teil unserer Gesellschaft werden? Manche sehen in den Grünen die Partei, die sich am stärksten für eine moderne Gesellschaft einsetzt. Dazu kommt, dass die Grünen viele Menschen überzeugen konnten, die bei der letzten Landtagswahl 2013 gar nicht gewählt haben. Jeder Dritte von ihnen wählte diesmal grün.

Für den Erfolg ist auch die Schwäche der anderen verantwortlich, vor allem von CSU und SPD. Sie gelten als die Volksparteien in Bayern. Volkspartei bedeutet, dass sie von Menschen aus allen Schichten gewählt werden. Egal also, ob jemand in einer Villa wohnt oder in einer winzigen Wohnung, egal ob er Friseur ist oder Uni-Professorin. Die CSU hat ihre Übermacht klar verloren. Manche sagen: für immer. Vielleicht gibt es bald schon eine neue Mehrheit? 56 Prozent der Bayern sagen: Die Grünen verteidigen Werte, die mir wichtig sind. Klingt fast nach Volkspartei.