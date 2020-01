Plötzlich waren sie da: Genau 534 Stück. Aufgetaucht aus dem Nichts. 534 neue Inseln. Und auf einmal hatten die Philippinen nicht mehr 7107 Inseln, sondern 7641. Wie ist das möglich? Können Landstücke aus dem Meer fahren wie mit einem Aufzug? Statt EG auf WO gedrückt - WO wie Wasseroberfläche? Sinkt etwa - der Klimakrise zum Trotz - der Meeresspiegel und legt neues Land frei? Das ist natürlich Quatsch.

Was es tatsächlich gibt, sind Unterwasservulkane. Sie spucken wie ihre Kollegen an Land heiße Lava. In Ausnahmefällen so viel und so oft, dass Lavaschicht über Lavaschicht ein Berg emporwächst, der irgendwann aus dem Meer lugt. Niijima etwa ist echtes Neuland: Eine Insel in Japan, die vor sieben Jahren noch unter Wasser lag.

Was es auch gibt, sind riesige treibende Eisberge. Vor ein paar Monaten etwa hat sich "D28" von der Antarktis abgespalten. Fünfmal so groß wie Malta. Das ist ganz normal für das sogenannte Schelfeis, das sich durch einen Gletscher erneuert, und hat ausnahmsweise nichts mit dem Klimawandel zu tun. Wo D28 genau hintreiben wird, ist unvorhersehbar. Ganz sicher aber nicht um die halbe Welt bis in die immer feuchten und heißen philippinischen Tropen. Dort werden wegen des steigenden Meeresspiegels flache Inseln künftig eher verschwinden. Wo also kommen dann die 534 Neuinseln her?

Der Grund ist ein Rechenfehler. Man hatte sich offenbar in der Vergangenheit schlicht verzählt. Nicht aus Dumm- oder Faulheit. Vielleicht weil das Nachzählen zu gefährlich war? Im Süden der Philippinen lauern Piraten. Da kann man nicht einfach ein Forschungsschiff losschicken und Inseln vermessen lassen. Beim Zählen geholfen haben jetzt Satelliten. Dank einer neuen Radartechnik haben die Forscherinnen und Forscher gestochen scharfe Fotos bekommen und konnten ganz bequem zu Hause nachzählen: "... 7640, 7641 - fertig!"