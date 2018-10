6. Oktober 2018, 00:00 Uhr Thema der Woche Klimarandale

Zwei bis vier Grad wärmer als vor 200 Jahren wird es bald durchschnittlich auf der Erde, schätzen Forscher. Wie viel genau weiß niemand. Was verändert sich bei welcher Temperatur?

Von Sandra Michel

Das war ein schöner Sommer. So heiß, fast ganz ohne Regen. Seitdem man angefangen hat, das Wetter aufzuschreiben, seit 1881 nämlich, gab es nur einen Sommer, der noch heißer war. Und doch sagen viele Erwachsene, dass man sich nicht so richtig darüber freuen kann. Denn der Grund für den heißen Sommer ist der Klimawandel. Also die durch den Menschen verursachte Erwärmung der Erde, die allerlei Folgen hat.

Forscher gehen davon aus, dass es zwischen zwei und sechs Grad sein könnten. Was passiert dann, zum Beispiel in Deutschland?

Bei zwei Grad werden die Menschen mehr schwitzen. In Berlin, Frankfurt oder Düsseldorf häufen sich Nächte mit mehr als 20 Grad. Kinder essen vielleicht öfter Eis oder übernachten auf dem Balkon. Ältere Leute aber werden stöhnen und schlechter schlafen. Weil es seltener schneit, erinnern sich nur noch die Erwachsenen ans Skifahren. Da die Gletscher schmelzen, werden neue Bergseen entstehen. Es kann aber auch gefährliche Flutwellen geben, wenn die Gletscher schmelzen und dadurch Fels- oder Eismassen in die Seen stürzen.

Bei drei bis vier Grad steigt der Meeresspiegel beträchtlich. Gefährlich ist das etwa für Hamburg. Vielleicht kann man dann vom Michel aus ins Wasser springen? Sicher müssten dann alle Hamburger umziehen.

Bei vier Grad mehr sterben viele bekannte Tiere aus, von der Alpen-Smaragd-Libelle in Bayern bis zum Eisbären am Nordpol. Anderen hilft der Klimawandel: Der Biber war in Deutschland fast ausgerottet, mittlerweile gibt es immer mehr.

Bei fünf Grad plus gibt es weltweit mehr Hunger. Die Menschen würden sich um immer weniger Essen streiten. Bei sechs Grad und mehr Temperaturanstieg sind Naturkatastrophen wie Tornados und Fluten so normal wie heute ein Platzregen. Die Erde wird dann kein Ort mehr sein, an dem man viel Spaß haben kann. Deshalb versuchen Politiker, die Erderwärmung bis zum Jahr 2070 auf weniger als zwei Grad zu begrenzen.