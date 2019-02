8. Februar 2019, 18:51 Uhr Thema der Woche Chefchaos

Ein Land, zwei Präsidenten? Das geht eigentlich nicht. In Venezuela aber kämpfen gerade zwei Politiker erbittert um die Macht. Für die Menschen dort könnte das gut sein.

Von Nina Himmer

Jedes Land hat einen Chef. Manche wurden gewählt, manche ernannt, manche gekrönt. Einige sind beliebt, andere umstritten. Eines aber haben Merkel, Macron, Trump und Queen Elizabeth gemeinsam: Sie sind alleine auf ihrem Posten. Nur in Venezuela ist das gerade anders. Dort behaupten zwei Männer, der rechtmäßige Präsident des Landes zu sein.

Das kam so: Bis vor Kurzem war Nicolás Maduro alleine Präsident, 2013 wurde er mit hauchdünnem Vorsprung gewählt. Am 23. Januar aber beanspruchte plötzlich ein anderer das Amt für sich: Juan Guaidó. Der junge Politiker ernannte sich zum Übergangspräsidenten und forderte Neuwahlen. Das klingt ziemlich frech, aber: Zum einen geht es mit Venezuela steil bergab, seit Maduro an der Macht ist. Obwohl es nirgendwo auf der Welt so viel wertvolles Öl gibt wie in Venezuela, geht es den Menschen dort schlecht: Viele haben ihre Arbeit verloren, ihr Geld ist kaum noch etwas wert, und es gibt zu wenige Lebensmittel und Medikamente. Zum anderen hat Maduro das Parlament entmachtet und politsche Gegner ins Gefängnis gebracht. 2018 wurde er zwar wiedergewählt, doch bei der Wahl wurde so dreist betrogen, dass sie im Inland Proteste auslöste und im Ausland gar nicht erst nicht anerkannt wurde.

Juan Guaidó will die Krise im Land beenden und gilt als Hoffnungsträger für mehr Wohlstand und Demokratie. Mehr als 40 Länder, auch Deutschland, haben ihn bereits als Übergangspräsidenten anerkannt. Im Land selbst hat Guaidó inzwischen die Mehrheit der Bürger hinter sich. Auch Maduro hat treue Anhänger auf seiner Seite, vor allem aber das mächtige Militär. Er ist empört, dass sich andere Staaten einmischen, und blockiert Hilfslieferungen genauso wie Neuwahlen. Zwischen den Präsidenten tobt nun ein Machtkampf, dessen Ausgang niemand vorhersagen kann. Eines aber ist sicher: In Zukunft kann nur einer Chef sein.