27. Oktober 2018, 00:00 Uhr Thema der Woche Austicken

Am Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Ab dann herrscht wieder Winterzeit in Deutschland. Doch die EU will die Zeitumstellung bald abschaffen. Warum?

Von Nina Himmer

Wenn Kühe das Sagen hätten, gäbe es schon längst keine Zeitumstellung mehr. Die Tiere bringt nämlich jede Veränderung ihres Alltags aus dem Takt. Werden sie eine Stunde früher oder später gemolken als gewohnt, geben sie wochenlang weniger Milch: 40 statt 50 Liter am Tag.

Doch auch viele Menschen finden es doof, dass zweimal im Jahr an der Uhr gedreht wird. Im März für die Sommerzeit, im Oktober für die Winterzeit. Schon seit 40 Jahren wird das so gemacht, diesen Sonntag ist es wieder so weit: Um drei Uhr nachts wird die Zeit eine Stunde zurückgestellt. Dann können wir länger schlafen, dafür wird es früher dunkel. Die Idee hinter der Zeitumstellung ist, dass die Menschen das Tageslicht besser nutzen sollen - und so weniger Energie durch künstliches Licht verbrauchen. Außerdem sorgt die Sommerzeit dafür, dass wir eine Stunde mehr Sonne nach dem Feierabend haben. Und die Winterzeit, dass Kinder nicht im Stockdunkeln zur Schule gehen müssen.

Allerdings klappt die Sache mit dem Energiesparen nicht so recht, und auch sonst hat die Zeitumstellung einige Nachteile. Viele Menschen finden deshalb, dass man sie abschaffen sollte. Sie sagen, dass der natürliche Rhythmus der Menschen durch das Hin und Her durcheinandergerät. Ärzte bestätigen, dass es in den Wochen nach der Zeitumstellung zu mehr Kopfschmerzen, Herzproblemen, Schlafstörungen und Depressionen kommt. Es passieren sogar mehr Unfälle, weil alle ein bisschen müde und unkonzentriert sind.

Bei einer Umfrage der EU waren 80 Prozent der Teilnehmer gegen die Zeitumstellung. Und es haben mehr Menschen mitgemacht als bei allen anderen Abstimmungen zuvor. Deshalb will die EU die Zeitumstellung nun tatsächlich abschaffen, 2020 könnte es so weit sein. Doch in der Politik ticken die Uhren oft langsam, egal zu welcher Jahreszeit. Deshalb heißt es für Menschen und Milchkühe bis auf Weiteres: Durchhalten!