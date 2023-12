Von Katharina Wetzel

Die Finnen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Zum sechsten Mal in Folge führen sie die Rangliste des World Happiness Reports an. Doch auch in anderen Bereichen steht das Land an der Spitze, etwa, wenn es um Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, die Entwicklung von Quantencomputern oder neue Techniken für biomedizinische Anwendungen geht. Laut dem Desi-Index der EU ist Finnland das am stärksten digitalisierte Land in Europa. "In vielen Bereichen wie dem E-Rezept und der Nutzung von digitalen Geräten in Schulen ist Finnland Deutschland zehn Jahre voraus", sagt Jan Feller, Geschäftsführer der deutschen Auslandshandelskammer in Finnland. Auch in puncto Nachhaltigkeit belegt das dünn besiedelte Land mit 5,5 Millionen Einwohnern laut UN Sustainability Development Report 2023 einen Spitzenplatz.