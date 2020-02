Ihre Dachgeschosswohnung grenzt direkt ans Büro, sehr praktisch. Tamara Dietl wohnt und arbeitet mitten in Schwabing, wo sie bereits mit ihrem Mann Helmut Dietl lebte. Neben dem Tisch hängen handgeschriebene Plakate für die Vorträge, die sie als Strategieberaterin für ihre Klienten hält. In der Schale liegen "die besten Croissants der Stadt", sagt sie, der Hund schläft in der Ecke. Von dieser Frau, das merkt man sofort, kann man was lernen.