Jeder muss an ihr vorbei, jeder hat ein Bild von der Kassiererin. Aber wie blickt sie selbst auf ihre Kunden und Kundinnen? Zu Besuch bei Simone Öhlschläger, die seit fast 30 Jahren in einem Supermarkt arbeitet – und dabei viel über die Deutschen gelernt hat.

Von Jonas Junack

Langsam fährt sie mit der Rolltreppe hinauf. Neben ihr gleiten Kunden in entgegengesetzter Richtung hinab ins Erdgeschoss zum Ausgang. Etwa die Hälfte von ihnen nickt der Dame mit den kurzen Haaren, der schwarzen Brille und der schwarz-weißen Bluse zu. „Wenn ich die grün-weiße Arbeitsuniform anhätte, würden noch mehr grüßen“, sagt sie ein wenig stolz und nickt zurück. Seit mittlerweile 28 Jahren arbeitet Simone Öhlschläger als Kassiererin im Marktkauf in Bielefeld-Bethel – und ist dabei so etwas wie ein menschlicher Seismograf geworden, der aufzeichnet, was die Bundesrepublik und ihre Bürger bewegt.