Warum verlieben sich Frauen in Verbrecher?

Von Verena Mayer, Berlin

Man fragt sich oft, ob man aus Liebe zum Verbrecher werden kann. Also dass man jemandem etwas antut, weil man ihn liebt. Die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers sagte einmal, das sei unmöglich. "Liebe und Verbrechen schließen einander aus. Wenn ich jemanden liebe, bringe ich ihn nicht um." Umgekehrt gibt es jedoch viele, die sich in Verbrecher verlieben. Immer wieder hört man, dass Terroristen oder Amokläufer im Gefängnis heiraten. Das Phänomen ist so verbreitet, dass es einen eigenen Namen hat: Hybristophilie.