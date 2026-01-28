David Hugendick stottert. Mal mehr, mal weniger. Beim Treffen in einem Berliner Café spricht er über viele Minuten flüssig und dann wieder stößt er hintereinander an ein W oder T, ein B oder S. Verdammte Konsonanten. Etwa 830 000 Erwachsene in Deutschland stottern, davon sind 80 Prozent Männer und 20 Prozent Frauen. Wie sich das anfühlt, hat der 45-jährige Journalist in seinem Buch „Jetzt sag doch endlich was“ aufgeschrieben, das gerade im Ullstein-Verlag erschienen ist.
Sprechstörung„Ich bin ja nicht nur ein Stotterer, ich bin noch ganz viel anderes“
Lesezeit: 8 Min.
David Hugendick hat ein kluges und auch sehr lustiges Buch über sein Stottern geschrieben. Der Autor über Bonuskonsonanten, übertrieben mitfühlende Blicke und Bud Spencer.
Interview von Claudia Fromme
