9. August 2019, 19:14 Uhr Partnersuche "Steh' zu dir"

Die Bestsellerautorin Stefanie Stahl wurde mit einem Ratgeber berühmt, der verspricht, der "Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme" zu sein. Jetzt will sie Singles erklären, wie sie den richtigen Partner finden.

Von Christina Berndt

Vorhang auf für den ersten Akt im großen Psychotheater! Und alle Hüllen weg von der Seele: Zwischen schwerem roten Samt und unter glitzernden Kronleuchtern haben sich an diesem Abend im Kasino Kornmarkt in Trier Menschen zusammengefunden, die sich kennen und lieben lernen wollen. Sich selbst. Und andere auch. Was kann da schon schiefgehen? Schließlich ist hier Stefanie Stahl am Werk, Psychologin und Bestsellerautorin mit Millionenauflage. Slogan: "die Frau, die ganz Deutschland therapiert".

Gut gelaunt nehmen die Teilnehmer von Stahls erster ...