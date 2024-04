Kolumne von Christian Mayer

Es geschah in der Nacht zum Ostersonntag bei einem 20. Geburtstag. Die beiden jungen Männer waren ziemlich bedient, sie hatten sich unter Einfluss von reichlich Alkohol ineinander verkeilt. Genau ist der Tathergang im Haus der Bekannten nicht zu rekonstruieren, da auch die anderen Gäste bei der Party nebenan stimmungsmäßig schon deutlich over the top waren. Jedenfalls ergab ein böses Wort das andere, bis die zwei am Boden lagen, der eine mit zerbrochener Brille und Bisswunden, der andere mit Druckstellen am ganzen Körper, die erst am kommenden Tag ihre volle Blüte entfalten sollten.