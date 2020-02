Der jüngste Rückfall ist erst zwei Monate her, Stefan M. kann sich noch gut daran erinnern. Um Schulden zu bezahlen, hatte der junge Mann gerade für 4000 Euro sein Auto verkauft. "Meine Stimmung war schlecht." Dann kam der Moment, als der Betrag auf seinem Konto erschien. Sofort war der innere Zwang wieder da. Stefan M. hob 1000 Euro in bar ab, trotz aller Zweifel, er fuhr zum nächsten Wettbüro und legte das Geld auf den Tresen. Noch auf der Heimfahrt im Zug setzte er wahllos Hunderte Euro auf Tennis- und Volleyballspiele, Hauptsache schnell. Dieser Spielrausch hielt vier Tage an. Am Ende waren die 4000 Euro verspielt. Und Stefan M. stand wieder mal vor dem Nichts.