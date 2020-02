Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum ersten Mal in diesem Jahr hat ein Lottospieler in Hessen den Millionengewinn geknackt. Der oder die Glückliche gewann in der Wetterau mit sechs der sieben Gewinnzahlen beim Eurojackpot rund 1,4 Millionen Euro, wie Lotto Hessen am Montag mitteilte. Die Ziehung fand am Freitag statt. Zehn Tippfelder sind demnach auf dem Schein ausgefüllt worden, eines davon brachte den Millionentreffer. Wer gewonnen hat, sei noch nicht bekannt.

Bei dem Lottospiel "6aus49" sei am Wochenende ebenfalls ein Hesse erfolgreich gewesen. Ein in Frankfurt abgegebener Tipp brachte einem Unbekannten bei der Samstagsziehung rund 545 000 Euro ein. Nun müsse die gültige Spielquittung vorgelegt werden.