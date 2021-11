Von Kurt Kister

So wie es aussieht, wird die SPD auf ihrem für den 10. bis 12. Dezember geplanten ordentlichen Parteitag auch eine neue Führung wählen (am 4. Dezember soll ein digitaler Sonderparteitag den Koalitionsvertrag billigen). Für die Doppelspitze kandidieren Saskia Esken und Lars Klingbeil. Esken ist bereits seit Dezember 2019 Parteichefin, an ihrer Seite stand bisher Norbert Walter-Borjans. In einer der vielen schwierigen Phasen der SPD hatten die linke Esken und der nicht so linke Walter-Borjans vor zwei Jahren in einer Mitgliederbefragung und einer anschließenden Stichwahl überraschend deutlich das Gegenkandidaten-Duo Klara Geywitz und Olaf Scholz aus dem Felde geschlagen.