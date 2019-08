Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der ausländischen Pflegekräfte in Hessen steigt. Im vergangenen Jahr stellten rund 1990 Menschen einen Antrag auf Anerkennung ihrer Qualifikation, 660 mehr als 2016. "Die Zahl der Antragsverfahren ist stetig steigend und hat sich in den letzten Jahren insbesondere bei Anträgen aus Drittstaaten deutlich erhöht", heißt es in der Antwort des Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Yanki Pürsün.