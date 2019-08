Wiesbaden (dpa/lhe) - Insgesamt 103 100 Hessen haben im vergangenen Jahr besondere Leistungen der Sozialhilfe erhalten. Das sind 0,5 Prozent mehr Hilfeempfänger als noch 2017, wie des Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge stieg die Zahl der Hilfeempfänger in den vergangenen zehn Jahren um insgesamt 27 Prozent. 64 Prozent der Leistungen erfolgten 2018 in Form von Eingliederungshilfen und weitere 27 Prozent wurden im Rahmen der Pflege gewährt.